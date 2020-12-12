Киев оставляет за собой право отреагировать на введение Москвой санкций Источник: Фокус

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с расширением Россией перечня лиц, которые подпадают под персональные санкции, и в отношении которых российское правительство вводит "специальные экономические меры". Об этом сказано в заявлении МИД Украины.

Дипломаты подчеркнули, что официальный Киев оставляет за собой право отреагировать на введение Москвой санкций.

МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

Специальные экономические меры в отношении ряда граждан Украины были впервые введены в 2018 году. Они подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы территории России.

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11 декабря правительство России включило в перечень лиц, попадающих под персональные санкции, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько, депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Геруса, Ольгу Василевскую-Смаглюк, Максима Бужанского, Гео Лероса, Александра Качуру и других.

В последний раз Россия расширяла санкционный список против украинских политиков в сентябре этого года. Тогда в "черный список" попал 41 человек. Среди них, экс-президент Петр Порошенко, солист "Океана Эльзы" и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, народный депутат Кира Рудик. Всего в расширенный санкционный список России вошли 849 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.