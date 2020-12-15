Джо Байдена офіційно обрали президентом США [ Редактировать ]
Джо Байдена офіційно обрано президентом США. За результатами голосування колегії виборників, він отримав 306 з 270 необхідних голосів. Дональд Трамп - лише 232.
Попри це, в команді чинного глави держави заявляють про вкрадену перемогу, альтернативний перерахунок голосів та судові позови.
Інавгурація Джо Байдена відбудеться у січні.
Джо Байден, обраний президент США:
У цій битві за душу Америки перемогла демократія. Ми, народ - проголосували. Довіра до наших іституцій збереглася. Чесність наших виборів - непохитна. Я буду президентом для всіх американців. Сумлінно працюватиму і для тих, хто не голосував за мене, і для тих, хто мене підтримав.
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