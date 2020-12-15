Всемирная организация здравоохранения заявила, что 14% зараженных коронавирусной инфекцией составляют медики. Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, зараженные медработники составляют 3% от всего населения мира. Таким образом, пандемия показала героизм "невидимых" воинов.

Пандемия напомнила всем нам о героическом ежедневном труде работников здравоохранения. Они составляют, по оценкам, 3% мирового населения, однако на них приходится 14% всех случаев инфицирования COVID-19.

Отмечается, что наиболее остро в мире стоит потребность защитных средств для работников медицины, а также к каждому второму учреждению в 47 наименее развитых странах не подведено централизованное водоснабжение.

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Кроме того, медики совершили научный прорыв в лечении COVID-19. Почти два десятка препаратов, имеющихся в распоряжении современной медицины способны эффективно боротmся с коронавирусом.

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