Лечение коронавируса: медики совершили научный прорыв [ Редактировать ]
Коронавирусная инфекция поддается лечению существующими препаратами. Об этом сообщает Медицинская школа Бостонского университета.
Почти два десятка препаратов, имеющихся в распоряжении современной медицины способны эффективно боротmся с COVID-19.
По крайней мере 18 ранее существовавших клинически одобренных лекарств (разработанных первоначально для других медицинских состояний и заболеваний) могут быть потенциально использованы для лечения COVID-19.
Инфекция начинает патологический процесс по изменению клеток хозяина в течении первого часа после заражения. Белок, находящийся в клетках резко меняется в численности и приводит, непосредственно, к скорому развитию коронавируса и возникновению пневмонии.
Читайте также, в Великобритании одобрили вакцину от коронавируса, которая ранее была признана эффективной. Препарат созданн американской и немецкой компаниями - Pfizer и BioNTech.
Кроме того, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение количества новых случаев заражения коронавирусом в Европе.
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