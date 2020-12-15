Во вторник, 15 декабря, депутаты приняли во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 года. Поддержали законопроект 311 депутатов Рады.

Документ регулирует:

правовые основы функционирования бюджетной системы Украины,

основы функционирования межбюджетных отношений,

создание надлежащей ресурсной базы для того, чтобы местная власть могла осуществлять свои полномочия на новой территориальной основе в связи с образованием новых районов.

Также он дает Министерству финансов право на сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления госзаимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете. Это необходимо, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на государственный бюджет и снизить риски, связанные с вероятностью увеличения расходов по госдеривативам в будущем.

Также предусмотрены госгарантии на портфельной основе, направленные на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства. Государство гарантирует частичное выполнение обязательств, что не превышает 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Кроме того, регулируется покрытие кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета за счет средств единого казначейского счета.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о мощной силе децентрализации, которая повлияла на местные бюджеты.

Ранее Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой.

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