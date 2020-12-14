"Комитет Рады согласовал проект Госбюджета-2021" - депутат [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал проект государственного бюджета на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс. Об этом заявил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
По словам Железняка, перед этим комитет провел двухчасовую дискуссию.
"Синхронно голосовали "Слуги народа", "Довіра", "За майбутнє", "Батьківщина". И один депутат от "ЕС". Вот вам и голоса на бюджет завтра", - написал Железняк.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о мощной силе децентрализации, которая повлияла на местные бюджеты.
Ранее Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой.
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