В понедельник, 14 декабря, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал проект государственного бюджета на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс. Об этом заявил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

По словам Железняка, перед этим комитет провел двухчасовую дискуссию.

"Синхронно голосовали "Слуги народа", "Довіра", "За майбутнє", "Батьківщина". И один депутат от "ЕС". Вот вам и голоса на бюджет завтра", - написал Железняк.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о мощной силе децентрализации, которая повлияла на местные бюджеты.

Ранее Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой.

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