Грузовик будущего: Илон Маск приоткрыл завесу Semi [ Редактировать ]
Электрический грузовик Semi от компании Tesla сможет проехать на одном заряде до 1 тысячи километров. Об этом пишет elektrek.
Для достижения цели планируется импортировать внутрь грузовика новейших аккумуляторных батарей.
Получить запас хода в 500 километров, на мой взгляд, довольно легко, даже при условии, что он тянет груз весом 40 тонн. Для действительно дальних перевозок мы хотим увеличить запас хода до 800 и даже 1000 километров.
Отмечается, что электрогрузовик Semi получит силовую установку, состоящую из четырех моторов. До скорости в сто километров в час автомобиль сможет разогнаться за 5 секунд, а при максимальной нагрузке в 40 тонн - за 20. Серийный выпуск грузовиков планируется наладить в 2021 году.
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