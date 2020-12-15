Минобразования предлагает школам продлить каникулы [ Редактировать ]
Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на время локдауна, который будет действовать в Украине с 8 до 24 января.
Руководителям местных департаментов образования уже направлены соответствующие письма, сообщает пресс-служба МОН.
Отмечается, что в период действия усиленного карантина ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому учреждения могут объявить каникулы на этот период.
"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство просит школы организовать в этот период обучение в дистанционном формате, например, с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".
Ранее сообщалось, что Минобразования запустило "Всеукраинскую школу онлайн".
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