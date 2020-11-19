"Оставить школы открытыми": в ВОЗ заявили о неэффективности мер [ Редактировать ]
В пятницу, 19 ноября, директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил против закрытия школ в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он назвал такие меры неэффективными.
Дети и подростки не способствуют распространению коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Поэтому, по его словам, начальные школы должны остаться открытыми.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве учеников 3-го класса школы №29 не впустили в здание школы, оставив мерзнуть на школьном дворе.
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