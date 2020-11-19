В пятницу, 19 ноября, директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил против закрытия школ в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он назвал такие меры неэффективными.

Дети и подростки не способствуют распространению коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Поэтому, по его словам, начальные школы должны остаться открытыми.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве учеников 3-го класса школы №29 не впустили в здание школы, оставив мерзнуть на школьном дворе.