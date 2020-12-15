Главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала о коронавирусе, который проходит бессимптомно. По ее словам, даже после выздоровления таких пациентов возможны осложнения.

"Тем, кто в начале рассказывали о якобы бессимптомности болезни, и у них вообще якобы все хорошо, я тогда еще сказала, что рано об этом говорить", - отметила она.

Медик обратила внимание, что болезнь еще недостаточно изучена, а сам вирус постоянно мутирует. Мостепан сообщила, что в ее клинике уже наблюдали случаи повторного заражения пациентов COVID-19.

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"Есть такие случаи, к сожалению. Я бы сказала, что это не заражение из-за разных штаммов, а, возможно, это проявляется как ответ иммунной системы. Но все это еще изучается, с чем это связано: именно ответ иммунной системы этих повторных заражений. Болезнь еще достаточно нова", - сказала она.

Главврач столичной больницы назвала некоторые примеры осложнений, которые могут возникнуть у человека после выздоровления, когда он перенес эту болезнь бессимптомно.

"Действительно, мы видим статьи о том, что некоторые из тех, кто бессимптомно перенес эту болезнь, через месяц наблюдают миокардиты, у кого-то страшные головные боли или подагра (воспалительный артрит), а у других - проблемы с почками. Еще достаточно не изучена история повторных заражений, иммунного ответа", - объяснила она.

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