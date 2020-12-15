ВОЗ подтвердила информацию о новом виде COVID-19 [ Редактировать ]
В Великобритании медики обнаружили новый вид коронавируса, который может быть более заразен. В ВОЗ уже отреагировали на заявление министра здравоохранения Соединенного Королевства.
Представитель ВОЗ Дэвид Наварро в эфире телеканала Sky News заявил, что этот вариант COVID-19 не является более опасным.
По его мнению, скорее всего, обнаружена информация радикально не изменит приоритеты в борьбе с коронавирусом в Британии. Но в ВОЗ призвали людей быть бдительными в ситуации с пандемией.
"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Информация заставляет предполагать, что радикально это не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - сказал Наварро.
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