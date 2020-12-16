В Киеве при пожаре погибли двое людей (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 16 декабря в Святошинском районе столицы возник пожар. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере двое людей.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Возгорание возникло в здании на улице Академика Палладина.
"На месте работают многочисленные силы ГСЧС Украины. Предварительно, двое погибших - двое мужчин. Информация будет устанавливаться полицией, которая уже также на месте", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек. Причины возгорания пока не сообщаются, но по данным источника ТАСС, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Также у пансионата не было лицензии на постоянное проживание пациентов.
Также м ы писали о том, что правоохранители установили погибшего в жутком полтавском пожаре. Сгоревшему мужчине было 27 лет.
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