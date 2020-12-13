Правоохранители установили погибшего в жутком полтавском пожаре [ Редактировать ]
Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, сгоревшего живьем во время пожара в памятнике архитектуры в Полтаве.
Погибшим оказался местный молодой человек 1993 года рождения. Пока неизвестно, что мужчина делал на месте трагедии в кинотеатре "Котляревского".
Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный парень, 1993 года рождения.
Отмечается, что правоохранители выясняют причины и обстоятельства возникновения пожара и обстоятельства страшной трагедии.
Напомним, в центре Полтавы вспыхнуло историческое здание. Пожар произошел на территории летней площадки кафе, которая находится по улице Соборности.
Кроме того, возгорание в кинотеатре "Котляревского" спасатели тушили на протяжении 9 часов. Очевидцы утверждают: прежде чем загорелся - услышали взрыв, а потом увидели огонь.
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