В Покровске Донецкой области произошло ДТП, в результате которого скончался 10-летний мальчик. Ребенка сбил автомобиль, когда ребенок переходил дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

15 декабря, около 11:00, 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из г. Покровск, совершил наезд на мальчика, который в это время переходил дорогу. От полученных многочисленных травм 10-летний ребенок погиб на месте.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Следователи устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Сумской области произошло жуткое ДТП. 51-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением.

Также мы писали о том, что на трассе "Киев-Одесса произошло масштабное ДТП - в аварию попали больше тридцати автомобилей. Есть раненые и даже погибшие. Причиной такого ужасного инцидента стали гололед и туман.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.