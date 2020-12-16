Cколько украинцев повторно заболели COVID-19: Минздрав назвал цифру [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Повторное заболевание коронавирусом лабораторно подтверждено у 2 161 жителей Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве. Напомним, что по состоянию на утро 16 декабря диагноз COVID-19 подтвержден 919 704 украинцев.
По данным Минздрава, повторное инфицирование SARS-CoV-2 зафиксировано у 0,25% от общего количества переболевших украинцев. Это определяется результатами ПЦР, полученными не ранее чем через 40 дней от первого положительного теста. Повторное заболевание COVID-19 обнаружено у 2 161 человека, из которых 12% (250 человек) - это медицинские работники.
Возможно, эти люди переболели разными типами вируса SARS-CoV-2, поскольку в Украине не было исследований относительно генетического разнообразия коронавируса.
Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса, который лучше приспособлен к окружающим условиям по сравнению с исходным. Тогда этот вариант становится доминантным. Такой естественный процесс отбора "успешных" вариантов происходит во всех вирусам и называется их эволюцией.
Напомним, что в Великобритании медики обнаружили новый вид коронавируса, который может быть более заразен. Представители ВОЗ заявили, что этот вариант COVID-19 не является более опасным.
Как сообщали Подробности", в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 622 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели - 12 549 пациентов. Между тем за минувшие сутки скончались 264 пациента (15 744 с начала пандемии).
по теме
Поставки вакцини очікують в першій половину наступного року - хто отримає ліки у першу чергу?
Чому, попри обмеження, в Україні знов зафіксували ковідний антирекорд?
Найгірші показники у Києві, на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Одужали від Ковіду удвічі більше українців, ніж захворіли
Ушпиталили майже дві тисячі людей. Одужали понад 5 тисяч. Найгірші показники захворюваності у Києві, на Одещині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
В уряді повідомили, що наразі не планують облаштовувати мобільні шпиталі. Має вистачити наявних ліжок у лікарнях