В среду, 16 декабря, Европейский офис Всемирной организации здравоохранения дал рекомендации на время грядущих праздников. Организация рекомендует носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сказано в сообщении на сайте регионального бюро ВОЗ.



"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - указано в сообщении.



Организация советует ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию в случае, если праздник проходит в помещении. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.



В ВОЗ призвали также осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".



"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса, - ред.) в Европе", - обратили внимание в организации.

Ранее сообщалось, что жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Шмыгаль отметил, что правительство приняло решение не вводить карантин в декабре, поскольку до конца года осталось три недели.

Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.