В понедельник, 14 декабря, стало известно, что правительство Италии рассматривает возможность усиления карантина во время рождественских и новогодних праздников. Решение ожидается после встречи между премьер-министром Джузеппе Конте, министрами и научным комитетом.

Как сообщается, в связи с опасениями по поводу возможного скачка заражений итальянское правительство может принять решение о введении в стране правил карантина "красной зоны" с 24 декабря по крайней мере до 2 января.

Это означает, что комендантский час может быть продлен, а магазины, бары и рестораны на выходные и в праздничные дни будут оставаться закрытыми.

Ранее мы сообщали, что Литва вводит жесткий локдаун на полтора месяца.

Ранее сообщалось, что жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Шмыгаль отметил, что правительство приняло решение не вводить карантин в декабре, поскольку до конца года осталось три недели.

Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.