Китайський космічний зонд доправив на Землю зразки місячного грунту [ Редактировать ]
Китайський космічний зонд Чаньє успішно доправив на Землю зразки місячного ґрунту. Апарат приземлився на півночі КНР. Зонд запустили на Місяць три тижні тому.
Він досліджував місячну поверхню два дні. Матеріал вивчатимуть, щоб дізнатися більше про походження супутника Землі.
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