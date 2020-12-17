Девушку убил iPhone после селфи в ванной (видео) [ Редактировать ]
Источник: Gizmodo
Смартфоны стали незаменимыми спутниками многих людей. Но порой такая привязанность приводит к плачевным последствиям. На днях случилась смертельная трагедия с молодой девушкой из России после того, как она взяла с собой в ванную свой любимый iPhone 8.
Как сообщает Gizmochina, 24-летняя Олеся Семенова получила смертельный удар током, когда ее iPhone случайно выскользнул из рук и упал в воду.
Безжизненное тело девушки было обнаружено ее соседкой по комнате в своей квартире в Архангельске.
Последние фото 24-летней Олеси Семеновой / Фото: Gizmochina
"Я кричала, трясла ее, но она была бледной, не дышала и не подавала признаков жизни. При этом меня постоянно било током, когда я прикасалась к ней", - рассказала оператору службы экстренной помощи ее соседка по комнате Дарья.
Подруга Олеси добавила, что iPhone 8, который находился в воде, все еще заряжался.
Медработникам, прибывшим на место происшествия после инцидента, ничего не оставалось кроме как констатировать смерть девушки.
Трагедия еще раз напоминает о несовместимости воды и электроприборов, подключенных к сети. Это касается даже мобильных устройств, у которых вроде небольшое напряжение, однако повреждение изоляции провода для зарядки может быть опасным при соприкосновении с водой.
Олеся Семенова, проживающая в российском Архангельске, работала продавцом одежды и лишь недавно смогла накопить себе на новый iPhone 8. Увы, слишком активное увлечение селфи и маниакальная привязанность к смартфону привели к печальным последствиям.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как девушка ударила подругу ножом в грудь из-за iPhone. Также недавно произошел печальный случай, когда собака разорвала девушке лицо во время фотосессии.
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