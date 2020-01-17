Лара Сансон из провинции Тукуман (Аргентина) устроила фотосессию с овчаркой, которая закончилась госпитализацией и наложением швов. О происшествии с собакой сама пострадавшая рассказала в своем Twitter и разместила серию фотографий.

"Фотосессия с Кенаем пошла не так", - подписала публикацию девушка.

Оказалось, что собака принадлежит приятелю Лары и очень хорошо знает девушку. Однако, по неизвестным причинам животное не хотело позировать для фото, поэтому как только Лара обняла овчарку, та вцепилась клыками ей в лицо.

Медики наложили на лицо пострадавшей около 40 швов. Сообщается, что раны были очень глубокими.

Кинолог Юлия Исламова прокомментировала сложившуюся ситуацию и рассказала, чем же было вызвано такое поведение собаки.

"Девушка не виновата, что у нее не было на тот момент нужных знаний и опыта. Собака не виновата, что она не доверяет чужому человеку и не понимает его намерений. Это несчастный случай. И пусть он никогда и ни с кем не повторится", - написала Юлия.

Также кинолог отметила, что на фотографии можно заметить, что животное было в напряженном состоянии, у него мог быть стресс от непонимания ситуации.

"Укус пришелся на ближайшую точку к собаке - за лицо девушки, обнявшей собаку за шею. Вероятный вывод - девушка обняла собаку и навалилась на нее сверху, что было воспринято собакой как угроза/нападение на пустом месте", - заключила кинолог.

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