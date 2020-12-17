На главной елке Украины вместо скандальной шляпы установили Вифлеемскую звезду. Высота звезды составляет 4 метра. На ее установку из бюджета ушло 75 грн, сообщает издание "Страна".

В декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов, что вызвало большой резонанс в украинском обществе.

Директор компании FоlkUkraine, которая занималась организацией украшения елки, Игорь Добруцкий отметил, что на них оказывали давление в соцсетях из-за шляпы, которая какое-то время провисела на вершине новогоднего дерева. По словам Добруцкого, он жалеет, что пришлось снять ее.

Однако шляпу обещают все же надеть на одну из елок, которые находятся на новогоднем маршруте.

К слову, официальное открытие главной елки Украины в этом году традиционно состоится в День Святого Николая - 19 декабря.

Ранее сообщалось, когда ставить елку на Новый год-2021. Также мы писали о том, что в этом году украинцев ждут дополнительные выходные на Новый год и Рождество.

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