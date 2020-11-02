В этом году украинцев ждут дополнительные выходные на Новый год и Рождество 2021.

1 января в 2021 году выпадает удачно - на пятницу. Рождество - на четверг. Поэтому выходных будет больше, чем обычно.

Выходные на Новый год-2021

Украинцы получат целых три дня выходных подряд: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число. Переносов в этом году не будет.

Отметим, что день до праздника, четверг, 31 декабря, будет укороченным на 1 час.

Выходные на Рождество Христово-2021

Выходные на Рождество Христово, которое отмечается 7 января, будут продолжительными.

Праздник выпадает на четверг. А рабочий день с пятницы, 8 января, перенесли на субботу, 16 января.

Так, жителей станы ждут целых четыре выходных дня подряд: с четверга, 7 января, по воскресенье, 10 января. Предпраздничная среда, 6 января, будет укороченной на 1 час.

Смотрите также календарь православных праздников на ноябрь 2020.