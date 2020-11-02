Новый Год и Рождество 2021: сколько будет выходных [ Редактировать ]
В этом году украинцев ждут дополнительные выходные на Новый год и Рождество 2021.
1 января в 2021 году выпадает удачно - на пятницу. Рождество - на четверг. Поэтому выходных будет больше, чем обычно.
Выходные на Новый год-2021
Украинцы получат целых три дня выходных подряд: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число. Переносов в этом году не будет.
Отметим, что день до праздника, четверг, 31 декабря, будет укороченным на 1 час.
Выходные на Рождество Христово-2021
Выходные на Рождество Христово, которое отмечается 7 января, будут продолжительными.
Праздник выпадает на четверг. А рабочий день с пятницы, 8 января, перенесли на субботу, 16 января.
Так, жителей станы ждут целых четыре выходных дня подряд: с четверга, 7 января, по воскресенье, 10 января. Предпраздничная среда, 6 января, будет укороченной на 1 час.
Смотрите также календарь православных праздников на ноябрь 2020.
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