Неизвестный согласился заплатить 80 тыс. евро (2,7 млн грн) за возможность присутствовать на ежегодном осмотре портрета "Моны Лизы" в парижском Лувре. Об этом говорится в пресс-релизе аукционного дома Christieʼs.

Отмечается, что изначальная стоимость лота на аукционе составляла 10 тыс. евро (338 тыс. грн).

"Мону Лизу" ежегодно ненадолго отцепляют от стены музея и достают из-под стекла, чтобы проверить целостность картины. Однако никогда ранее при этом не присутствовали посторонние посетители музея.

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Вместе с победителем аукциона на осмотре картины будет присутствовать также президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

"Мона Лиза" постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель музея города Монтабан, где она тогда находилась, плеснул на нее серной кислотой. В том же году другой посетитель бросил в нее камень, повредив краску.

С тех пор никому не удавалось увидеть картину без защиты, кроме работников музея и специалистов, которые периодически ее осматривают.



Картина "Мона Лиза" итальянского художника Леонардо да Винчи является одним из самых известных произведений искусства. Считается, что на ней изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.

Ранее сообщалось, что турецкие археологи выкопали мозаичную "Мону Лизу".

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