Відчинив свої двері після карантину найбільш відвідуваний у світі музей - паризький Лувр. Утім потрапити туди можна лише за певних умов, яких, розповімо далі.

Лувр не працював чотири місяці. Востаннє таке траплялося в часи Другої світової. І врешті - на вхід знову черги. Хоча й не такі велелюдні.

Лемі Ніколь, туристка з Бельгії:

Відкриття Лувру сповнює мене надією на краще. Трохи незвично, бо людей небагато. Зате вдасться роздивитися Мону Лізу.

Квитки треба бронювати заздалегідь по інтернету. На перший день їх розкупили за лічені години.

Еміль Боєтт, туристка з Лотарингії:

Ми бронювали квитки заздалегідь. А приїхали до Парижа на відпустку. Сподівалися погуляти тут, поки немає натовпів на вулицях і в музеях.

Крістін, жителька Парижа:

Просто ідеально. Немає скупчення людей і тисняви. А коли все так спокійно - складається дивовижна атмосфера. Я тут з 9.00 ранку, і для мене цей день - особливий.

Гостей музею закликають дотримуватися дистанції - повсюди огорожі й світлові сигнали. Всередину пускають лише у масках. Помилуватися можна найпопулярнішими мистецькими творами - тією ж Джокондою чи Венерою Мілосською, адже відкриті не всі галереї, а лише приміщення, у яких достатньо місця, аби туристи не тіснилися.

Лейла Шериф-Хадрі, заступниця директора департаменту безпеки Лувру:

Лувр відкритий на 70 відсотків. Купуючи квитки, треба забронювати час відвідування. Також ми наполягаємо, аби відвідувачі дотримували визначеного для них маршруту. Наші співробітники супроводжують екскурсійні групи.

В адміністрації кажуть - раніше три чверті відвідувачів музею становили іноземці. Нині це здебільшого французи. Саме на них і роблять ставку. Сподіваються, що через обмеження на подорожі, жителі п'ятої республіки зацікавляться скарбами власної країни.

Жан-Люк Мартінес, директор Лувру:

Нині є унікальна можливість відвідати напівпорожній Лувр, для тих, хто може приїхати в Париж. Це і французи, і європейці, і, наприклад, японці. Раніше в нас було по 30 тисяч відвідувачів на день. А зараз, щонайбільше приймаємо 7400.

Через пандемію Лувр втратив 40 мільйонів євро. І зараз працює лише на третину своїх можливостей. Тим, хто не має змоги побачити скарби музею на власні очі пропонують долучитися до мистецтва онлайн. За час карантину віртуальні тури залами Лувру вдосконалили.