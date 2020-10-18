Первый легальный аукцион по продаже янтаря-сырца прошел в Луцке Источник: YouTube

В Луцке 16 октября провели первый в Украине аукцион по продаже янтаря. На продажу выставили легально добытые "солнечные камни". Об этом сообщают "Суспильне. Волынь".

Областное коммунальное предприятие "Волыньприродресурс", которое месяц назад начало добывать янтарь, за это время добыло 1 тонну 84 килограмма янтаря. Об этом рассказал его руководитель Анатолий Капустюк.

Из них продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Все вырученные на аукционе средства поступят в бюджет Волынской области.

Продавали камни массой от нескольких граммов до полу килограмма. Весь добытый на Волыни янтарь организаторы аукциона разделили на 8 фракций.

Самые дорогие лоты эксперты Государственного геммологического центра оценили в почти $2700 за килограмм, рассказал его руководитель Андрей Ткаленко. В эквиваленте это - почти 77 тыс. гривен.

В дебютных торгах приняли участие украинцы и иностранцы. Некоторые участники аукциона торговались за камни в режиме онлайн. Наибольшую покупку в онлайн-режиме сделали эстонцы, которые приобрели 100-килограммовую партию за $210 тыс. По курсу НБУ это - 5,95 млн грн.

Украинцы покупали меньшие партии. "Цена кусается, зато происхождения 100% подтверждено", - рассказал участник аукциона Игорь Лишишин. По его словам представители янтарного бизнеса, прибывшие на аукцион, рады выйти из тени. Подобные торги в Луцке теперь планируют проводить ежемесячно.

Напомним, что Верховная Рада 19 декабря 2019 года приняла законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

Как сообщалось ранее, в Украине впервые выдали разрешения на добычу янтаря.