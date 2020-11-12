Турецкие археологи выкопали мозаическую "Мону Лизу" (фото) [ Редактировать ]
Археологи из Турции во время раскопок в районе Кадирли обнаружили древнюю фреску с изображением женской фигуры. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Ценную реликвию назвали в честь знаменитой картины Леонардо да Винчи. Предварительно известно, что мозаика украшала пол особняка, построенного в I-II веках нашей эры, а на ней может быть изображена владелица дома.
Это единственная мозаичная площадка в Османии, на которой изображены человеческие фигуры.
Отмечается, что ученые занимаются детальным исследованием редкой находки.
Фото: Hurriyetdailynews
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