18 декабря - 352-й день года (353-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 13 дней.

18 декабря - Саввин день. Святой Савва был известен тем, что исцелял больных и одержимых бесами людей. В народе говорят, что на Савву нельзя работать. Кроме того, в этот день категорически запрещено браниться и ругаться.

Главные приметы:

Не стоит заниматься серьезной работой в этот день - никакого толка не будет.

Нельзя 18 декабря ругаться тем, у кого лошадь имеется, поскольку это приведет к беде.

В печи поленья трещат - примета к тому, что будет холодно.

Красный огонь в печи - ждите стужу.

Дым волоком - будет ненастье.

Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.

Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются - ждите оттепели.

Именинники: Гурий, Анастасий, Захар, Савва, Филофей.

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