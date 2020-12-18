18 декабря: праздник, приметы и суеверия [ Редактировать ]
18 декабря - 352-й день года (353-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 13 дней.
18 декабря - Саввин день. Святой Савва был известен тем, что исцелял больных и одержимых бесами людей. В народе говорят, что на Савву нельзя работать. Кроме того, в этот день категорически запрещено браниться и ругаться.
Главные приметы:
- Не стоит заниматься серьезной работой в этот день - никакого толка не будет.
- Нельзя 18 декабря ругаться тем, у кого лошадь имеется, поскольку это приведет к беде.
- В печи поленья трещат - примета к тому, что будет холодно.
- Красный огонь в печи - ждите стужу.
- Дым волоком - будет ненастье.
- Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.
- Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются - ждите оттепели.
Именинники: Гурий, Анастасий, Захар, Савва, Филофей.
Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
15 декабря - 349-й день года (350-й в високосные годы) по григорианскому календарю
Уже в эту субботу, 19 декабря, православная церковь будет чтить память Николая Чудотворца
В среду, 9 декабря, во всем мире - Международный день борьбы с коррупцией
8 декабря - 344 календарный день, до конца года осталось 23 дня
Уже в эту субботу, 19 декабря, православная церковь будет чтить память Николая Чудотворца