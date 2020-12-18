Счастье есть: ученые провели поражающее исследование [ Редактировать ]
Исследователи из Калифорнийского технологического университета сделали вывод, что пение птиц может значительно улучшить состояние человека.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого поставили на различных частях троп в Боундерском открытом пространстве. Они включали звуки щебетания в течении нескольких недель, а после проводили вопрос проходивших там людей.
Те, кто слышал пение птиц, сообщили о чувстве благополучия и счастья чаще, чем те, кто гулял без дополнительного звукового сопровождения.
Отмечается, что самый ощутимый результат был получен после 7-10 минут после воздействия пения птиц на людей. Наилучшее самочувствие было у тех, кому показалось, что на определенном участке находится больше пернатых, чем на другой.
Читайте также, в США создан уникальный онлайн-курс по обучению быть счастливыми. В процессе обучения преподаются все навыки, которые нужно освоить, чтобы стать по-настоящему счастливыми.
Кроме того, депрессию могут вызывать "убийцы счастья". Авторы использовали данные обследования более чем 1000 жителей стран Бенилюкса.
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