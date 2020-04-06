Наука про счастье: в США создан уникальный онлайн-курс [ Редактировать ]
Специалисты Йельского университета разработали курс "Наука благополучия" и сделали его доступным для всех желающих.
Об этом информирует платформа Coursera.
По сообщениям, этот онлайн-курс учит людей быть счастливыми и преподносит навыки, которые нужно освоить.
Отмечается, что с момента публикации курса, его прошли уже более миллиона пользователей, длительность обучения составляет 10 недель.
Известно, что создатели рассказывают, как правильно объяснить понятие "счастье" и разбирают привычки и навыки, которые стоит понять, чтобы улучшить качество жизни.
Читайте еще, ученые обнаружили новый орган чувств человека. Как оказалось, он находить под кожей.
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