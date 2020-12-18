Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая совсем недавно начала сольную карьеру, удивила фанатов сменой имиджа. Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.

"Подкатываю к своим подписчикам", - подписала фото звезда.

На снимке Надя позирует с новой стрижкой и цветом волос.

Поклонники отметили в новом образе певицы невероятное сходство с другой звездой - Tayanna.

"Очень красивая", "Копия Таянна!", "Как с Таянной тут похожи", "С этой стрижкой хуже", "Вау, какое перевоплощение", "Богиня", - написали в комментариях подписчики Дорофеевой.

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