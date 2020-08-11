Надя Дорофеева разделась для фото [ Редактировать ]
Певица Надя Дорофеева удивила фанатов откровенным снимком. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото артистка полностью голая лежит на траве, прикрыв ягодицы короткими джинсовыми шортами.
"Это я так сильно люблю лето", - написала Дорофеева.
Поклонники засыпали звезду комплиментами.
Раньше сообщалось о том, что обнаженная Дорофеева ошарашила поклонников. Мы также писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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