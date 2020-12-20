Моментальная смерть: под Львовом произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
На трассе в Львовской области легковушка выехала на встречную полосу и на большой скорости врезалась в микроавтобус.
В результате трагедии погиб 43-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, а микроавтобус Mercedes-Benz от удара перекинулся на бок.
Как предварительно установили правоохранители, автомобиль Шкода Октавия под управлением 43-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Мерседес Бенц Спринтер с прицепом, которым управлял 38-летний житель города Хмельницкий. В результате ДТП водитель Шкоды погиб на месте происшествия.
Отмечается, что правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция этой предусматривает наказание в виде тюремного заключения, сроком до 8 лет.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что в Одесской области в результате ДТП погибли два человека. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и "влетел" в дерево.
Кроме того, под Сумами в жутком ДТП погибли водитель и его пассажирка. 51-летний шофер автомобиля Opel не справился с управлением.
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