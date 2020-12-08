Во вторник ночью, 8 декабря, в Сумской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли два человека.

Авария произошла на автодороге Сумы-Чумаково-Путивль вблизи села Пески Буринского района, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

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По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего легковушка перевернулась.

Мужчина и его 32-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Ранее сообщалось, что на Закарпатье случилось смертельное ДТП с ребенком. Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой" по дороге в медучреждение. Стало известно, что парень упал на дорогу при движении на возе в попутном с авто направлении.

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