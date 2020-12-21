На одном из Гавайских островов случилось мощное извержение вулкана Килауэа, сопровождающееся землетрясением, магнитудой в 4,4 балла. Об этом сообщает геологическая служба США.

В связи с природным катаклизмом власти объявили красный уровень угрозы. Вулканическая обсерватория HVO продолжает наблюдение за горящей горой, так как ситуация ухудшается и развивается достаточно стремительно.

Отмечается, что вулкан Киалуэа - один из наибольших и самых активных на территории Гавайских островов.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

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Кроме того, на японском вулкане Сакурадзима произошло сильное извержение. Низкая активность горы наблюдается с 2016 года.

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