На японском вулкане Сакурадзима произошел мощный взрыв.

Извержение случилось после периода низкой активности, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. При этом, отметка 3 была зафиксирована для вулкана с февраля 2016 года.

Отмечается, что сильному извержению предшествует устойчивое количество пепла, который вырывается наружу из кратера горы Минамидаке, при том, что количество извержений минимизируется. С сентября 2019 года сейсмологи наблюдают близ горы вздутие и подземные толчки.

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Кроме того, на острове Стромболи, который находится возле Сицилии, активизировался вулкан. В результате взрыва произошел выброс высокого облака и "дождя" из пепла.