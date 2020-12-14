На Сицилии произошел зрелищный взрыв вулкана (видео) [ Редактировать ]
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, являющийся самым большим действующим на территории Европы.
Взрыв в кратере вулкана произошел из-за землетрясения, магнитудой в 2,7 баллов по шкале Рихтера. Лавовые массы и пепел покрыли площадь вокруг огненной горы.
Отмечается, что фонтанирующие явления магмы время от времени подлетали на высоту до 100 метров, а пепельные шлейфы растянулись на 5 километров.
A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT— Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020
Читайте также, в Японии произошел зрелищный взрыв вулкана. Извержение случилось после периода низкой активности, который продолжался на протяжении нескольких месяцев.
Кроме того, в Индонезии произошло мощнейшее извержение вулкана. Людей призвали покидать зону опасную катастрофы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Низкая активность горы наблюдается с 2016 года
Решение ожидается после встречи между премьер-министром Джузеппе Конте, министрами и научным комитетом
Наибольшее количество арестованных граждан начитывается в Минске
Среди пострадавших есть дети
За время начала протестов полицейские провели несколько задержаний.