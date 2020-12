На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, являющийся самым большим действующим на территории Европы.

Взрыв в кратере вулкана произошел из-за землетрясения, магнитудой в 2,7 баллов по шкале Рихтера. Лавовые массы и пепел покрыли площадь вокруг огненной горы.

Отмечается, что фонтанирующие явления магмы время от времени подлетали на высоту до 100 метров, а пепельные шлейфы растянулись на 5 километров.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT