На острове Ломблен в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло, приведшее к закрытию воздушного пространства над страной.

Дым из жерла подымается на высоту до 4 километров. Также возможно возникновение лавовых потоков по склонам горы. Введен предпоследний уровень возникновения угрозы.

Отмечается, что информация о жертв или пострадавших - не поступала, а жителей призвали покинуть место природного катаклизма.

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