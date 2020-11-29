В Индонезии произошло мощнейшее извержение вулкана (видео) [ Редактировать ]
На острове Ломблен в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло, приведшее к закрытию воздушного пространства над страной.
Дым из жерла подымается на высоту до 4 километров. Также возможно возникновение лавовых потоков по склонам горы. Введен предпоследний уровень возникновения угрозы.
Отмечается, что информация о жертв или пострадавших - не поступала, а жителей призвали покинуть место природного катаклизма.
Читайте также, возле итальянского острова Сицилия произошло извержение вулкана. Там зафиксировали сильный взрыв и выброс высокого столба пепла.
по теме
Наихудшая ситуация будет наблюдаться в 5 регионах
Правоохранители применяют силу в отношении протестующих
Премьер будет находится в стране в течении нескольких дней
Возгорание произошло на площади 6 кв.м.
В субботу, 28 ноября, в Киеве на Кловском спуске произошло смертельное ДТП