На территории Испании появился план стратегии вакцинации населения против коронавируса. Всех, кто будет отказываться прививаться против инфекции будут внесены в специальный учет.

Вести список "десидентов" будет Министерство здравоохранения страны. Сама прививка будет проводиться исключительно в добровольном порядке.

Отмечается, что Испания собирается разрешить использование вакцины от COVID-19, производства компаний Pfizer и BioNTech. На первом этапе препарат получат граждане из группы риска, медицинский персонал и работники домов престарелых.

Читайте также, в Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование препарата от COVID-19 Comirnaty.

Кроме того, ЕС согласовал цену за вакцину Pfizer. Стоимость по контракту на поставку в Евросоюз 300 млн доз препарата несколько ниже той, по которой договорились покупать вакцину власти США.

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