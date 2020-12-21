Испания ввела в эксплуатацию реестр противников вакцинации [ Редактировать ]
На территории Испании появился план стратегии вакцинации населения против коронавируса. Всех, кто будет отказываться прививаться против инфекции будут внесены в специальный учет.
Вести список "десидентов" будет Министерство здравоохранения страны. Сама прививка будет проводиться исключительно в добровольном порядке.
Отмечается, что Испания собирается разрешить использование вакцины от COVID-19, производства компаний Pfizer и BioNTech. На первом этапе препарат получат граждане из группы риска, медицинский персонал и работники домов престарелых.
Читайте также, в Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование препарата от COVID-19 Comirnaty.
Кроме того, ЕС согласовал цену за вакцину Pfizer. Стоимость по контракту на поставку в Евросоюз 300 млн доз препарата несколько ниже той, по которой договорились покупать вакцину власти США.
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