В Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech [ Редактировать ]
В понедельник, 21 декабря, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty. Ее разработали компании Pfizer и BioNTech. Об этом говорится на сайте EMA.
Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять в ЕС.
Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.
Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС.
Также мы писали о том, что в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.
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