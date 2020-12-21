В понедельник, 21 декабря, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty. Ее разработали компании Pfizer и BioNTech. Об этом говорится на сайте EMA.

Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять в ЕС.

Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС.

Также мы писали о том, что в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

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