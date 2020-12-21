IBM нашла способ сохранить все данные, хранимые в Интернете к 2025 году Источник: Unsplash

По прогнозам IBM, к 2025 году мир сгенерирует 175 зеттабайт данных. Это 175 триллионов гигабайт (175 000 000 000 000 000 000 ГБ), и человечеству нужен экономичный способ их хранения. Какое есть решение?

Вы будете удивлены, но IBM Research и Fujifilm нашли самый дешевый способ хранить все эти данные на устаревших носителях – магнитных лентах. Причем, они достигли огромных успехов в улучшениях этой технологии.

Новый прототип магнитной ленты, разработанный компаниями, на днях побил мировой рекорд плотности записи, сообщает PCMag.

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Марк Ланц, менеджер по передовым технологиям в IBM Research, объясняет, как исследователи из IBM и Fujifilm получили плодотворный результат 15-летней совместной работы, чтобы установить новый мировой рекорд в области ленточных хранилищ.

Магнитная лента / Фото: PCMag

Они достигли плотности записи 317 Гбит/с (гигабит на квадратный дюйм). Таким образом, одна лента, способна хранить 580 терабайт данных, а это на порядок превосходит возможности традиционных механических жестких дисков.

Чтобы добиться такой высокой плотности записи, исследовательской группе пришлось разработать новую ленту на основе феррита стронция (SrFe). Существующие магнитные ленты основаны на феррите бария (BaFe), но SrFe предлагает более высокую плотность при той же длине ленты.

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Наряду с этим, команда также увеличила скорость считывания такой ленты, которая достигает 15 км/ч. Однако это все равно крайне низкая скорость считывания, уступающая HDD и SSD накопителям.

Хотя магнитная лента — это очень старая технология, впервые представленная в 1952 году, она продолжает совершенствоваться и остается чрезвычайно дешевым способом резервного копирования огромного количества данных.

Картридж с магнитной лентой

Более того ленты являются очень долговечным способом хранения данных на протяжении десятилетий, что дает весомое преимущество перед другими видами накопителей информации.

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Также хранение данных на таких лентах гораздо надежнее, фактически, хакерам нужно физически украсть огромные бобины с лентами, чтобы как-то вытащить из них конфиденциальные данные, а еще найти устройства считывания данных с этих лент.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые установили новый мировой рекорд скорости передачи данных. Также ране был установлен мировой рекорд скорости оперативной памяти.

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