Группа ученых из трех университетов Австралии разработала технологию, которая позволила достичь скорости передачи данных в 44,2 терабита в секунду. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Теоретически этой скорости хватит, чтобы за секунду скачать содержимое более 50 дисков формата Blu-ray Ultra HD объемом 100 Гб каждый.

Передача данных осуществлялась по стандартному оптоволоконному кабелю длинной 75 км, проложенному между кампусами университета в Мельбурне и Клейтонского университета Монаша. В ходе эксперимента ученые использовали чип нового поколения, который заменяет 80 инфракрасных лазеров, использующихся для передачи данных.

Теперь ученые заняты тем, чтобы адаптировать новую технологию для коммерческого использования и внедрения в уже существующую инфраструктуру. Скорее всего, в ближайшее время она будет использоваться для подключения центров обработки данных.

"В долгосрочной перспективе мы надеемся создать интегрированные фотонные чипы, которые позволят достичь такой скорости передачи данных по существующим оптоволоконным каналам связи с минимальными затратами", - заявил в интервью The Verge профессор Мельбурнского технологического университета Арнан Митчелл.

Самое быстрое интернет-соединение, доступное потребителям, предоставляет Google Fiber. Его скорость ограничена 1 Гбит/сек. Сверхскоростные сети в первую очередь разрабатываются и резервируются для правительственных организаций. Например, сеть ESnet обеспечивает NASA передачей данных на скорости до 400 Гбит/сек.

Напомним, что корпорация Microsoft объявила о создании для Илона Маска одного из пяти мощнейших суперкомпьютеров в мире.