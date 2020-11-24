В соцсети TikTok появился первый блогер, который набрал 100 млн подписчиков, это - Чарли Д'Амелио. Кроме нее, только два блогера набрали большое количество зрителей, но у них по 50 млн.

У Чарли подписчиков в два раза больше, чем в Уилла Смита, в три раза больше, чем у Дуэйна "Скала" Джонсона, в четыре раза больше, чем у Селены Гомес и в пять раз больше, чем у Кайли Дженнер и Арианы Гранде, сообщает pingvin.pro.

Кроме этого, 100 млн она набрала за рекордно короткое время - девушка начала публиковать видео в TikTok только в мае 2019 года, а приложение вышло в августе 2018 года. Для сравнения, на YouTube прошло 14 лет, прежде чем канал набрал 100 млн подписчиков.

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Сейчас Чарли и ее семья все чаще пытаются выйти за рамки TikTok. В последние месяцы был запущен подкаст, продолжилось расширение блогерства уже на YouTube, объявлено о соглашении с книгой и тому подобное.

Семья Чарли достаточно быстро и успешно вошла на платформу. Дикси, сестра Чарли, выпустила в июне дебютный сингл, который быстро вошел в чарт Billboard Emerging Artists. На сегодня только на YouTube это музыкальное видео на песню было воспроизведено более 92 млн раз. Сестры вместе начали вести подкаст и обе экспериментировали с традиционными форматами YouTube, чтобы найти там подписчиков.

Сейчас Чарли также работает над книгой, которая выйдет в следующем месяце. Хайди и Марк, их родители, тоже начали собирать аудиторию. У каждого из них есть свои страницы в TikTok, Instagram и Twitter.

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