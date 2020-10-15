Леся Никитюк рассмешила фанатов видео с TikTok [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав новое видео на своей странице в Instagram.
На ролике Леся преображается с домашнего образа в вечерний.
"Апасность", - подписала видео звезда.
А. Апасность😁 #лесялесічка #женщінаапасность #авообщеясаманежность
Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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