Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав новое видео на своей странице в Instagram.

На ролике Леся преображается с домашнего образа в вечерний.

"Апасность", - подписала видео звезда.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.