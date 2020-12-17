В Италии 17-летний футболист Маттиа Аньезе из клуба Оспидалетти стал лауреатом премии фейр-плей года от ФИФА.

Парень в поединке против Кайрезе спас жизнь игроку, который без сознания рухнул на газон после столкновения в воздухе. Аньезе быстро среагировал на инцидент и не дожидаясь медиков, бросился на помощь пострадавшему, спасая ему жизнь.

Также отметим, что премия фаната года досталась бразильцу Маривалдо Франсиско да Силве, который проходит пешком 60 километров, чтобы смотреть матчи любимого клуба Ресифе.

Ранее мы писали, что в ДТП под Киевом погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой. авария произошла в Обуховском районе на автодороге "Киев-Знаменка".

Кроме того, боксер из США Трэвелл Мэзион по прозвищу "Черный волшебник", выступавший в первом среднем весе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, недалеко от города Иршава автомобиль насмерть сбил капитана футбольного клуба "Бужора" Мирослава Мудра.

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