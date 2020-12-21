Збільшити витрати на медицину планують у столиці. Завтра Київрада збереться на позачергове засідання. Там хочуть обговорити бюджетні питання і докинути на сферу охорони здоров'я - 400 мільйонів гривень.

Гроші спрямують на медикаменти та обладнання для столичних лікарень. А також на засоби захисту для персоналу. Додаткові мільйони знайшли після аудиту цьогорічного бюджету Києва.

Марина Порошенко, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики: