У Києві планують збільшити фінансування на медицину [ Редактировать ]
Збільшити витрати на медицину планують у столиці. Завтра Київрада збереться на позачергове засідання. Там хочуть обговорити бюджетні питання і докинути на сферу охорони здоров'я - 400 мільйонів гривень.
Гроші спрямують на медикаменти та обладнання для столичних лікарень. А також на засоби захисту для персоналу. Додаткові мільйони знайшли після аудиту цьогорічного бюджету Києва.
Марина Порошенко, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики:
Це та необхідна мала частина, яка по перше, зменшить різницю між фінансуванням минулого року і якщо не додати ще 450 мільйонів хоч би таку суму, вона все рівно не компенсує попередній бюджет, це відразу відобразиться на якості лікування киян.
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