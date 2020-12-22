Популярная канадская актриса Еллен Пейдж несколько недель назад сменила пол, объявив себя трансгендерным мужчиной Эллиотом Пейджем.

На днях Эллиот впервые после смены пола обратился к фанатам. В своем Instagram звезда поблагодарил своих поклонников по всему миру за поддержку.

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"От всего сердца благодарю вас. Ваша любовь и поддержка были величайшим даром в это время. Оставайтесь в безопасности. Будьте рядом друг с другом. Если вы можете, поддержите @transanta и @translifeline. Увидимся в 2021 году. Целую, Эллиот", - написал актер.

Пост вызвал большой резонанс, в комментариях артисту писали слова поддержки как многие знаменитости, так и простые фанаты.

Напомним, до смены пола, тогда еще Эллен Пейдж, была довольно активным членом ЛГБТ-комьюнити. В 2015 году она призналась, что являлась лесбиянкой, а в январе 2018 года актриса женилась на танцовщице Эмме Портнер.

Звезда известна ролями в фильмах "Начало", "Люди Икс", "Академия Амбрелла", "Джуно".

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