Эллиот Пейдж впервые после смены пола обратился к фанатам [ Редактировать ]
Популярная канадская актриса Еллен Пейдж несколько недель назад сменила пол, объявив себя трансгендерным мужчиной Эллиотом Пейджем.
На днях Эллиот впервые после смены пола обратился к фанатам. В своем Instagram звезда поблагодарил своих поклонников по всему миру за поддержку.
"От всего сердца благодарю вас. Ваша любовь и поддержка были величайшим даром в это время. Оставайтесь в безопасности. Будьте рядом друг с другом. Если вы можете, поддержите @transanta и @translifeline. Увидимся в 2021 году. Целую, Эллиот", - написал актер.
Пост вызвал большой резонанс, в комментариях артисту писали слова поддержки как многие знаменитости, так и простые фанаты.
Напомним, до смены пола, тогда еще Эллен Пейдж, была довольно активным членом ЛГБТ-комьюнити. В 2015 году она призналась, что являлась лесбиянкой, а в январе 2018 года актриса женилась на танцовщице Эмме Портнер.
Звезда известна ролями в фильмах "Начало", "Люди Икс", "Академия Амбрелла", "Джуно".
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