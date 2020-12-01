Известная актриса сменила пол [ Редактировать ]
Популярная канадская актриса Еллен Пейдж сменила пол. Теперь она - Эллиот Пейдж. О трансформации она сообщила своим поклонникам в Instagram.
"Друзья, я хочу поделиться с вами, что я транс, мои местоимения - он / они. Меня зовут Эллиот. Я также прошу терпения. Моя радость настоящая, но и хрупкая. По правде говоря, несмотря на то, что сейчас я чувствую себя глубоко счастливым и зная, сколько привилегий у меня есть, я также напуган. Я боюсь агрессивности, ненависти, шуток и насилия... Я один из тех людей, и мы не будем молчать перед вашими нападками. Мне нравится, что я транс", - сказал Эллиот.
Напомним, Эллен Пейдж известна игрой в сериале "Академия Амбрелла" и фильмам киновселенной "Люди Икс".
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