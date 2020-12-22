По данным местных СМИ, убит местный бизнесмен Эдуард Патис - владелец одного из кафе Источник: Национальная полиция Украины

В Ривне вечером 21 декабря произошла перестрелка на улице Ленокомбинатовская. Как сообщает телеканал Ровно 1, погиб местный предприниматель Эдуард Патис.

Убийство произошло недалеко от кафе, которое принадлежит Патису (на фото).

Как сообщает областная полиция, убийца был задержан по горячим следам. Им оказался 31-летний житель Ривенского района.

По данным правоохранителей, около 21:00 в областном центре возник конфликт между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу из пистолета по своему оппоненту. Пуля попала ему в грудь, и он скончался на месте. Погибший - "известный в городе предприниматель".

Местные издания пишут, что в феврале 2019 года сам Эдуард Патис попал в полицейские сводки, устроив стрельбу на улице Фабричной. Он стрелял резиновыми пулями в двух нетрезвых мужчин.

Серьезных травм мужчины не получили, однако Патиса привлекли у уголовной ответственности.

Напомним, что в воскресенье вечером в Николаеве пьяный мужчина устроил разборки с соседями, запускавшими фейерверк во дворе жилого дома.

В ходе конфликта он открыл стрельбу из пистолета, и одна из пуль попала в 10-летнего мальчика.