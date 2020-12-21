Трагедией завершилась вечеринка, которую в воскресенье, 20 декабря, устроили в одной из квартир по улице Гражданской в Заводском районе Николаева. Об этом сообщает областная полиция.

После посиделок дома супружеская пара вместе со знакомыми и детьми вышла во двор, чтобы запустить фейерверк. Громкие взрывы под окнами не понравились одному из соседей.

45-летний мужчина был выпивший, поэтому решил устроить разборки из-за шума. В качестве аргумента он прихватил с собой биту и пистолет. В ходе возникшего конфликта он начал стрелять. По несчастливой случайности одна из пуль попала в 10-летнего мальчика.

Стрелка скрутили взрослые, отобрали у него оружие и вызвали полицию. Патрульные, Прибывшие на место происшествия патрульные задержали агрессора и изъяли пистолет не огнестрельного действия.

Его будут судить по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство с применением оружия"). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Раненого ребенка "скорая" увезла в больницу. О его состоянии не сообщается. Известно, что пистолет был не огнестрельного действия.

Сообщение о данном происшествии вызвало оживленную дискуссию на Facebook-странице ГУНП в Николаевской области. Многие пользователи осудили безответственных взрослых, решивших взрывать пиротехнику во дворе жилого дома. Люди напоминают, что в стране десятки тысяч ветеранов АТО, которые очень болезненно реагируют на взрывы, напоминающие им о фронте.

Напомним, что после начала российской агрессии на Донбассе во многих украинских городах, в частности в Киеве и Днепре, при проведении развлекательных мероприятий во время новогодних праздников запрещено использование салютов и фейерверков.

Напомним что фейерверки и петарды неоднократно приводили к трагедиям. В самом начале 2019 года "Подробности" писали о жителе Харькова, который в новогоднюю ночь запускал фейерверк и остался без руки.