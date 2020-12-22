Был дома сам: в Одессе 9-летний мальчик выпал из окна [ Редактировать ]
В Одессе два дня назад 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа одной из многоэтажек на улице Красной. Пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.
В момент падения ребенка его родителей дома не было. По словам матери, она весь день была в поисках работы, а отец находится на заработках за границей.
"Ребенка, лежавшего на перекрытии пристройки первого этажа, заметил один из жителей дома", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выпал с высотки и мгновенно погиб. О мотивах и личности погибшего информация пока уточняется.
Также сообщалось, что во Львове мужчина выпал из автобуса и умер. Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал.
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